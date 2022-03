EA kreeg in 2020 een tik op de vingers van de Nederlandse Kansspelautoriteit en moest zo snel mogelijk de loot boxes – voor FIFA in de vorm van pakketten met spelers – uit FIFA halen en anders een boete van maar liefst €500.000 per week riskeren. De ontwikkelaar annex uitgever kondigde toen al aan dat ze dit besluit zouden aanvechten

De Raad van State heeft zich nu over de zaak gebogen en besloten dat EA de Nederlandse wetten omtrent kansspelen niet heeft overtreden. De hoge dames en heren van de Raad van State redeneren dat het openen van de spelerspakketten geen spel an sich is en daarom geen licentie behoeft.

In plaats daarvan is er geoordeeld dat de lootboxes wel degelijk een kanselement bevatten, maar dat zij onderdeel zijn van een spel wat afhankelijk is van de ‘behendigheid’ en vaardigheden van de speler zelf. Tevens heeft men gekeken naar het verhandelen van dergelijke pakketten op de zwarte markt: hier is beredeneerd dat het voornamelijk gaat om het verhandelen van complete accounts, en niet van pakketten of losse spelers.

Daarmee wordt EA in het gelijk gesteld en wordt de uitspraak uit 2020 teniet gedaan. EA hoeft dus geen boete te betalen.