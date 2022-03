Cloud gaming lijkt steeds populairder te worden en dat is ook Microsoft niet ontgaan. Via Xbox Cloud Gaming kun je zonder al te veel problemen grote games streamen naar bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Spelers die echter liever een muis en toetsenbord gebruiken, komen vaker wel dan niet bedrogen uit: slechts een handvol games ondersteunen dit en dus nog platform breed.

Hier lijkt verandering in te komen, aldus Jorg Neumann, personeelshoofd bij de ontwikkelaars van Microsoft Flight Simulator. Tijdens een vragenronde op Twitch werd er gevraagd naar de mogelijkheid om andere accessoires dan een controller te gebruiken met Xbox Cloud Gaming en Neumann gaf aan dat er op dit moment actief aan deze functionaliteit gewerkt word.

Hij kon echter niet zeggen wanneer de feature precies zal verschijnen, omdat dat bij het platform team ligt. Datzelfde team zou er ook mee bezig zijn om touch controls beschikbaar te maken; tevens een functie die nog niet in iedere game te gebruiken is.