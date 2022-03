Microsoft brengt met enige regelmaat nieuwe updates uit voor de Xbox en via Xbox Wire hebben ze de details van de maart update uit de doeken gedaan. Deze komt met een aantal features naar aanleiding van feedback uit de community, die eerder in het Xbox Insider programma zijn getest.

Het is na het updaten mogelijk om twee games te pinnen in het Quick Resume menu, waardoor je de titels die je actief speelt direct bij de hand hebt. Hierdoor kun je nog sneller schakelen tussen de twee games die je speelt. Je kunt de titels er weer handmatig uithalen en dit gebeurt automatisch als er een verplichte update beschikbaar is.

Een nieuwe functie voor de controller is de mogelijkheid om de Share knop te remappen. Je kunt daar een reeks van acties aan koppelen, die in te stellen zijn via de geüpdatete Xbox Accessories applicatie. Denk aan je vriendenlijst openen, Achievements openen, tv muten en meer. In de genoemde applicatie kunnen alle opties gevonden worden.

Verder is er een firmware update voor de Xbox controller uitgebracht. Deze zorgt voor een performance verbetering van Xbox One controllers via Bluetooth, alsook voor verbeteringen met de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 en de Xbox Adaptive Controllers.

Als laatste is er een nieuwe audio set-up gids beschikbaar om je HDMI-apparaten mee op te zetten. Dit kan gevonden worden onder Algemeen > Volume en audio output > Audio set-up. Met deze tool kun je jouw HDMI audio formaat testen en opzetten, aangesloten speakers testen en zo de best mogelijke instellingen toepassen.