In de PlayStation Store is weer een nieuwe sale van start gegaan en ditmaal staan de games van onafhankelijke ontwikkelaars in de spotlights. De Indies sale omvat maar liefst 1565 games die tegen een scherpere prijs verkrijgbaar zijn. Kortom, er is enorm veel keuze.

Hieronder hebben we zoals gewoonlijk een greep uit het aanbod en voor het volledige assortiment van deze sale kan je hier in de PlayStation Store terecht. De korting varieert per titel en kan oplopen tot maar liefst 75%.

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 – Van €39,99 voor €25,99

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5 – Van €49,99 voor €32,49

Jurassic World Evolution 2: Deluxe Edition – Van €69,99 voor €45,49

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5 – Van €29,99 voor €17,99

Planet Coaster: Deluxe-editie – Van €54,99 voor €21,99

Overcooked! 2 – Van €24,99 voor €6,24

Hunt: Showdown – Van €39,99 voor €13,99

Heavenly Bodies – Van €20,99 voor €13,64

OlliOlli World (PS4/PS5)OlliOlli World (PS4/PS5) – Van €29,99 voor €23,99

Deep Rock Galactic – Van €29,99 voor €19,49

Assetto Corsa Ultimate Edition – Van €39,99 voor €7,99

Terraria – PlayStation 4 Edition – Van €18,99 voor €9,49

Phoenix Point – Van €39,99 voor €25,99

Ultimate Chicken Horse – Van €17,99 voor €8,99

The Long Dark – Van €29,99 voor €8,99

Blair Witch – Van €29,99 voor €8,99

Blair Witch: VR Edition – Van €29,99 voor €17,99

Dawn of Man – Van €24,99 voor €7,49

Aeterna Noctis – Van €29,99 voor €20,99

The Complex – Van €12,99 voor €7,14

In rays of the Light – Van €7,99 voor €4,79

Toy Soldiers HD – Van €29,99 voor €20,09

Biped – Van €14,99 voor €5,99

BloodRayne: ReVamped – Van €19,99 voor €13,99

BloodRayne 2: ReVamped – Van €19,99 voor €13,99

ARK Park – Van €49,99 voor €9,99

Summer Sports Games – Van €24,99 voor €12,49

My Singing Monsters Playground – Van €39,99 voor €25,99

Nex Machina – Van €19,99 voor €4,99

Monster Sanctuary – Van €19,99 voor €6,99

Mundaun – Van €19,99 voor €11,99

Beach Buggy Racing – Van €9,99 voor €3,99

