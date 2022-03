Tijdens State of Play vanavond is JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R aangekondigd voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De game is al even in ontwikkeling, aangezien de release voor later dit jaar gepland staat. Een releasedatum is echter nog niet bekend, maar het zal dit najaar zijn.

Volgens de eerste informatie bevat deze nieuwe titel maar liefst 50 personages uit JoJo’s Bizarre Adventure, afkomstig uit verschillende arcs. Dit zorgt dus voor een zeer uitgebreid en divers roster. Bekijk de eerste gameplay hieronder.

Meer informatie hier.