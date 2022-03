Het Evolution Championship van 2022 – EVO 2022 voor de vrienden – heeft in zijn kaarten laten kijken. Het populaire toernooi vol fighting games zal voor de eerste keer sinds het begin van de coronapandemie fysiek georganiseerd worden in Las Vegas, en wel van 5 tot 7 augustus. Daar en dan zullen virtuele vechtersbazen het in negen titels tegen elkaar kunnen opnemen.

De games kan je in het bovenstaande screenshot terugvinden, al sommen we ze voor de lezers onder ons graag nog eens op: Street Fighter V, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11, Tekken 7, King of Fighters XV, Melty Blood: Type Lumina, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy Versus en Skullgirls 2nd Encore. Blinkt helaas uit door zijn afwezigheid: Super Smash Bros.

