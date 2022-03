Steeds meer bedrijven schorten hun activiteiten in Rusland op vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook Sony zette afgelopen week al een stap door Gran Turismo 7 niet in het land beschikbaar te stellen en daar doen ze nu nog een schepje bovenop.

Sony PlayStation heeft laten weten dat ze alle hardware en software leveringen stopzetten, waardoor er geen nieuwe producten meer naar Rusland geëxporteerd worden. Tevens heeft Sony de activiteiten met de PlayStation Store stopgezet, waardoor Russische gamers ook daar niet meer terecht kunnen.

In aanvulling daarop heeft het bedrijf aangekondigd een donatie van 2 miljoen dollar te doen aan de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) en Save the Children.

Bungie is sinds kort natuurlijk eigendom van Sony, maar doordat ze onafhankelijk opereren hebben zij ook actie ondernomen. Zo is het niet langer mogelijk om Destiny 2 en diens content in Rusland en Belarus te kopen. Daarnaast geeft Bungie aan alle spelers in andere landen een gratis embleem.

Verder hebben ze $120.000,- opgehaald in de community wat gedoneerd zal worden aan goede doelen.

Een overzicht van wat andere bedrijven in deze industrie reeds ondernomen hebben, kan je hier vinden.