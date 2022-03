De State of Play showcase van gisterenavond liet best het nodige aan nieuwe titels zien en één van de wat kleinere games die eveneens voorbij kwam, was Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Een collectie van klassieke retro games die later dit jaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 zal verschijnen.

Het gaat om een reeks van allerlei titels die jaren terug voor verschillende platformen zijn uitgekomen, dit met een aangepaste besturing zodat het optimaal op de PlayStation werkt. Dit aangevuld met afbeeldingen via Nickelodeon om het stijlvoller te maken qua presentatie.

De line-up van titels in deze collectie bestaat uit:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

De collectie heeft nog geen releasedatum gekregen, maar wel weten we dat de adviesprijs op zo’n € 39,99 komt te liggen. Check de trailer hieronder.