Een belangrijk persoon voor de The Evil Within-serie was creative director Ikumi Nakamura. Zij werd dan ook wederom erbij gehaald toen bij Tango Softworks de ontwikkeling van Ghostwire: Tokyo van start ging. Nakamura vertrok echter vroegtijdig en begon na enige tijd een eigen indie studio. Deze is nu van een naam voorzien.

In 2019 besloot de creative director dat het tijd was om op te stappen bij Tango Softworks om haar eigen ding te kunnen doen. Een jaar geleden startte zij haar eigen indiestudio en begon ze aan een nieuwe IP. Nu is de studio ook voorzien van een naam: Unseen.

De nieuwe ontwikkelaar wordt omschreven als een mysterieuze gamestudio zonder grenzen. Het moet een team zijn waar verschillende culturen samenkomen en het is de bedoeling dat zij videogames naar een hoger niveau gaan tillen.