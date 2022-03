Al vanaf de Xbox 360 is Microsoft een groot promotor van indiegames en het bedrijf heeft in die gloriedagen ook een hoop titels, vaak tijdelijk, exclusief op haar platform gehad. Ook vandaag de dag blijven ze deze trend voort zetten, want indiegames weten nog steeds met enige regelmaat een erg solide ervaring af te leveren en, ook niet onbelangrijk, een bepaald niveau van originaliteit op tafel te zetten.

Het is dus niet meer dan logisch dat Microsoft voor de derde keer een [email protected] Showcase gaat presenteren. Dit zal net als de voorgaande edities uitgezonden worden op Twitch via het officiële Xbox-kanaal en andere twitchgaming kanalen. Ontwikkelaars zoals Finji en Whitethorn Games zijn in ieder geval bevestigd als zijnde aanwezig tijdens deze presentatie. Wat Microsoft allemaal voor ons in petto heeft zullen we zien op 16 maart aanstaande om 19:00 uur.