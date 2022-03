Na de ophef van het design van Sonic voor de eerste film werd deze gelukkig gecorrigeerd en de film viel best goed in de smaak bij velen. Gezien het succes is het dan ook niet vreemd dat er al een tweede deel zit aan te komen en deze zal op 8 april op het witte doek verschijnen. Sonic krijgt heel wat te verduren in de tweede film en daar krijgen we nu een uitgebreid beeld van in de ‘final’ trailer.

Naast Sonic zal Tails ook zijn debut maken en hij zal Sonic gaan assisteren in het vechten tegen een welbekend gezicht. Professor Robotnik – oftewel Dr. Eggman – keert opnieuw terug als slechterik en hij heeft versterking met zich meegenomen. Knuckles zal het leven van Sonic namelijk flink moeilijk gaan maken en het uiteindelijke resultaat belooft een actievolle film te worden.

Hieronder kan je de nieuwe trailer bekijken voor Sonic the Hedgehog 2 evenals een nieuwe poster voor de film.