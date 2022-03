We kunnen sinds deze week aan de slag met de current-gen versie van Grand Theft Auto V. Deze editie ondersteunt maar liefst drie grafische modi, waar we jullie al eerder over konden vertellen. De game is nu verkrijgbaar en dat betekent dat er natuurlijk video’s verschijnen die de grafische verschillen nader bekijken.

Zo ook de onderstaande video van MrWilliamThor, die in de beelden specifiek ingaat op de verschillen tussen de Xbox One en de Xbox Series X|S versies van de game. De Performance modus zal waarschijnlijk het meeste verschil bieden voor de gameplay; die mikt immers op een framerate van 60fps. Door de hogere resolutie zal Grand Theft Auto V tevens een stuk scherper ogen, maar verder lijken de verschillen minimaal te zijn.