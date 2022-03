Hoewel Housemarque in het diepste geheim aan een nieuw IP werkt, is de Finse studio erop gebrand om Returnal te blijven voorzien van updates en nieuwe content. Vorig jaar kwam Housemarque met de 2.0 update – die het mogelijk maakt om tijdens je run je voortgang eenmalig op te slaan – en tijdens de vorige State of Play onthulde men dat we op 22 maart nóg een gratis update mogen verwelkomen.

Deze update, die de game effectief naar versie 3.0 zal tillen, bevat onder meer coöp en een nieuwe survival modus. In de laatstgenoemde modus moet je de zogeheten Tower of Sisyphus beklimmen, met natuurlijk de nodige vijanden en uitdagingen die je daarvan willen weerhouden. Hoog tijd om wat beelden te laten zien, dacht Housemarque.

In de onderstaande video laten game director Harry Krueger en narrative director Gregory Louden zo’n 18 minuten aan gameplay van de nieuwe modus zien. De Tower of Sisyphus bevat tevens nieuwe verhalende elementen, dus we willen je wel alvast waarschuwen voor eventuele spoilers.