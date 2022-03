Eind vorige maand dook het nieuws op dat Supermassive Games samen met 2K Games werkt aan The Quarry. Deze titel werd namelijk vastgelegd als handelsmerk en het was sindsdien wachten op een officiΓ«le aankondiging. Die volgt later vandaag.

Via Twitter heeft de ontwikkelaar laten weten dat ze vanmiddag om 17.00 uur The Quarry uit de doeken zullen doen. Dit is een volledig nieuw IP en staat los van The Dark Pictures Anthology. De game zal deze zomer verschijnen en bij de aankondiging van de aankondiging zit tevens een teaser.

De tagline van The Quarry is: “What doesn’t kill you will make you stronger.” Ondanks dat de game niet bij The Dark Pictures Anthology hoort, blijft Supermassive Games wel in het genre waar ze ook met die franchise zitten: horror.