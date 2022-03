Na een State of Play vorige week staat de volgende alweer op het programma. Vorige week lag de focus nog voornamelijk op Japanse games, ditmaal draait het om slechts één game: Hogwarts Legacy. Er gingen al lang geruchten over deze game in combinatie met State of Play en vanavond is het dan eindelijk zover: we gaan er meer van zien.

De uitzending begint om 23.00 uur en zal 20 minuten duren. Van deze 20 minuten krijgen we 14 minuten aan in-game beelden vanaf de PS5 te zien. De overige 6 minuten worden gebruikt voor toelichting vanuit het ontwikkelteam. Kortom, dat klinkt dat het de moeite waard is. Check het over drie kwartier hieronder.