Vorig jaar werd cross-play geïntroduceerd voor Borderlands 3, alleen deed Sony hier niet aan mee. Dit zonder een verdere verklaring te geven, wat een beetje merkwaardig was. Het Japanse bedrijf heeft zich nu kennelijk toch bedacht, want deze feature zal binnenkort alsnog worden toegevoegd aan de PlayStation 4 en PlayStation 5-versie van de game.

2K heeft laten weten dat er een patch in ontwikkeling is voor beide versies die alsnog cross-play doet toevoegen. Dit betekent dat het binnenkort niet meer uitmaakt op welke platformen je vrienden of vriendinnen Borderlands 3 spelen, je kunt de game te allen tijde met elkaar samen spelen.

Meer over Borderlands 3 lees je in onze review en volgende week kunnen we met de spin-off Tiny Tina’s Wonderlands aan de slag.