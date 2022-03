Na een lange periode van geruchten werd eindelijk de live-action serie van Resident Evil per ongeluk onthuld en deze staat gepland voor dit jaar. Wanneer de serie precies op Netflix zou verschijnen was nog niet bekend en veel beelden hebben we ook nog niet gezien. Helaas hebben we geen trailer van de serie, maar de releasedatum is nu wel bekendgemaakt.

Via de onderstaande tweet werd gedeeld dat de live-action serie op 14 juli op Netflix zal verschijnen. Qua beeld moeten we het doen met een ampul die het bekende T-virus bevat op een gele achtergrond. Nu de releasedatum bekend is gemaakt, zal er ongetwijfeld op korte termijn ook een volwaardige trailer verschijnen.