Microsoft lijkt van plan te zijn om de optie van content delen naar Twitter vanaf de Xbox weg te halen uit de share mogelijkheden. Gebruikers die momenteel de nieuwe update aan het testen zijn hebben opgemerkt dat ze nu niet langer direct iets op Twitter kunnen delen, maar naar de ‘mobile sharing’ functie gestuurd worden.

Hier staan tevens opties als Facebook en Instagram en de werking is zo dat gebruikers de content eerst moeten uploaden naar hun telefoon. Nadien kunnen ze het dan alsnog op sociale platformen delen. Het is dus een omweg en een verandering, gezien het voorheen direct mogelijk was.

Het is onduidelijk waarom Microsoft dit gaat aanpassen met de komende update voor de Xbox platformen. Mogelijk heeft het te maken met dat het weinig gebruikt wordt of omdat Twitter vrij hoge kosten vraagt voor het gebruik van z’n API, maar zeker is het niet.