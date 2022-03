Respawn Entertainment werkt al even aan een mobiele versie van Apex Legends en die werd onlangs in een paar landen uitgebracht. Hier in de Benelux is de mobiele versie van de populaire free-to-play Battle Royale shooter nog niet beschikbaar, maar de ontwikkelaar heeft nu wel aangegeven wat de releasewindow is.

Zo mikt Respawn Entertainment op een release deze zomer, waardoor de game wereldwijd beschikbaar wordt gesteld. De uitrol zal echter wel gefaseerd gaan en daarom is het handig om je in te schrijven voor updates (via Google Play en de App Store), zodat je gelijk een seintje krijgt als de game hier beschikbaar is.

Het is overigens een succes, deze mobiele versie van de game. Sinds de release in 10 landen vorige week, zijn er 7.5 miljoen geregistreerde spelers die de game spelen of willen gaan spelen. Om de game te kunnen spelen dient je toestel met Android of iOS over de volgende specs te beschikken:

Android

Soc: Snapdragon 435/ Hisilicon Kirin 650/ Mediatek Helio P20/ Exynos 7420

Android 6.0

Open GL 3.1 or higher

4 GB free space

At least 2 GB RAM

iOS