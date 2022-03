Ubisoft is druk bezig met verschillende titels en gisteren kwam het gerucht naar buiten dat daar zoal een vervolg op Immortals: Fenyx Rising en een 2.5D game van Prince of Persia onder vallen. We weten ook dat de Franse uitgever/ontwikkelaar bezig is met een Star Wars-titel en hier is nu ook een gerucht van opgedoken.

Volgens Tom Henderson zal het wel even duren voordat de open wereld Star Wars-game zal verschijnen. De insider laat via Twitter weten dat deze titel op zijn vroegst in 2025 in de schappen zal liggen. Liefhebbers van de bekende franchise zullen dus veel geduld moeten opbrengen.