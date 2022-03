De Xbox Series X|S is nog geen anderhalf jaar op de markt, maar Microsoft is mogelijk al vooruit aan het kijken. Volgens Nick Baker van XboxEra gaat het Amerikaanse bedrijf dit jaar nieuwe Xbox-hardware aankondigen.

Baker meldt dat zijn bronnen aan hem hebben laten weten dat de nieuwe hardware vanuit een heel ander vaatje getapt zal worden. Het is dus niet iets wat gamers verwachten van de Xbox afdeling van Microsoft.

De planning is dat de hardware dit jaar al zal worden onthuld, maar de oorlog in Oekraïne, de tekorten aan semiconductoren en corona kunnen nog roet in het eten gooien. De aankondiging kan hierdoor nog worden opgeschoven naar volgend jaar.