Sony heeft in de afgelopen weken met een groep gamers de nieuwste firmware update voor met name de PlayStation 5 getest en via het PlayStation Blog laat men nu weten dat de update vandaag uitgerold zal worden. Dit betekent dat er weer de nodige nieuwe features aan de console worden toegevoegd, alsook dat er aanpassingen worden doorgevoerd.

Een van de grootste veranderingen is de optie om open en gesloten Parties aan te maken op zowel de PS4 als de PS5. Daarnaast komen er verschillende user interface verbeteringen naar de console en hetzelfde geldt voor de Trophy kaarten. Ook worden er toegankelijkheidsfeatures toegevoegd voor koptelefoons, zoals een mono output.

De Remote Play app krijgt eveneens een update in de vorm van een ‘dark mode’ en in de gewone app zal het mogelijk zijn om open en gesloten Parties aan te maken. Tot slot wat betreft de update, Sony geeft aan dat vrijwel alles dat eerder is aangekondigd wordt doorgevoerd, dus we verwijzen je graag naar dit overzicht.

Buiten deze updates om heeft Sony ook nog wat details gegeven over Variable Refresh Rate (VRR). Sony is van plan dit in de komende maanden aan de PlayStation 5 toe te voegen, dus ook daar zit schot in de zaak. Naarmate we dichterbij de release komen, zal Sony meer details delen. Het belangrijkste is nu echter dat het er daadwerkelijk aan zit te komen.