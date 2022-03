Eerder vandaag is Sony begonnen met het uitrollen van de nieuwe firmware update voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, maar het gaat niet helemaal van een leien dakje. Zo melden veel gebruikers dat er problemen zijn op het PlayStation Network en de statuspagina geeft ook aan dat bepaalde onderdelen offline zijn.

Vanzelfsprekend is Sony ermee bezig, maar er is nog een ander opvallend probleem. Zo melden sommige gebruikers dat ze problemen ervaren met PlayStation Plus. Ook in onze redactie kunnen sommigen niet langer bij hun games komen, omdat het PSN niet goed detecteert dat er een actief PlayStation Plus abonnement is.

Het is een beetje hit or miss in wat wel en niet werkt per gebruiker, maar als je problemen ervaart komt dat dus door een storing. Naar verwachting heeft Sony dit later vandaag opgelost, aangezien eerdere problemen relatief snel aangepakt werden.