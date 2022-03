Sony bracht eerder deze week de nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 uit en hoewel het merendeel van de aanpassingen en nieuwe features uitgebreid gecommuniceerd zijn, blijkt er nog een andere feature te zijn die stilletjes is toegevoegd: ALLM activatie via Instant Game Response.

Deze feature is onder andere relevant voor gamers die een LG CX tv hebben, want bij gebruik van die televisie in combinatie met de PlayStation 5 wordt bij het inschakelen van de console nu automatisch Instant Game Response opgestart. Dit wil zeggen dat de tv automatisch naar de game modus overschakelt.

Dat kan best prettig zijn, want het doel van deze modus is de input lag verlagen tijdens het spelen en daar slaat de afkorting ALLM ook op, wat staat voor: Auto Low Latency Mode. Na het installeren van de update zal de tv bij het opstarten van de PlayStation 5 dus automatisch overschakelen en de melding ‘The Instant Game Reponse is launched’ geven.