AMD heeft tijdens GDC 2022 laten weten dat hun nieuwe FSR 2.0 techniek ook voor Xbox-consoles beschikbaar zal komen. De vernieuwde versie van FidelityFX Super Resolution was al eerder bevestigd voor pc.

FSR 2.0 is een ‘upscaling’-techniek die er voor zorgt dat een game een hogere resolutie kan tonen dan waar het spel origineel op draait. Zo kan bijvoorbeeld een 4K beeld worden getoond, terwijl het spel ‘native’ op 1080p draait. Hierdoor kan er een scherper beeld worden gerealiseerd met een hogere framerate dan normaal.

Het is alleen een beetje vreemd dat AMD alleen de Xbox noemt en niet de PlayStation. FSR 2.0 kan – net als de eerste versie – namelijk op alle GPU’s draaien. Wanneer we de eerste FidelityFX Super Resolution 2.0-titel op console kunnen spelen is nog niet bekend.