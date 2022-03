Volgens betrouwbaar videogame journalist Tom Henderson zal Ubisoft op 6 april aanstaande Rainbow Six Siege Mobile uit de doeken doen. Deze game wordt samen gemaakt met, hoe kan het ook anders, Tencent. Dé definitie van een gigant in de, met name, mobile gaming industrie.

Een bron van Tom Henderson verklaarde op zijn beurt weer de game in actie te hebben gezien en is er van verzekerd dat Siege fans dol zullen zijn op deze mobiele game. Tencent weet met regelmaat best prima mobiele games op de markt te zetten, die ook erg goed zijn in het leegtrekken van jouw portemonnee.

We hopen natuurlijk dat het laatste wel mee zal vallen in Rainbow Six Siege mobile, maar daarvoor zullen we de officiële aankondiging en release moeten afwachten. Bij meer nieuws lees je het natuurlijk hier.