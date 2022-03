Gran Turismo 7 is op zichzelf een uitstekende racegame, maar toch is de game de laatste tijd veel in negatieve zin in het nieuws geweest. Zo is de push naar microtransacties iets wat niet bepaald gewaardeerd wordt wat nog eens erger werd doordat Polyphony Digital de credits die te winnen vielen bij bepaalde races naar beneden had bijgesteld. Tot overmaat van ramp was de game vorige week ook nog eens meer dan 24 uur offline vanwege een technisch probleem.

Kazunori Yamauchi, het hoofd van de ontwikkelaar, liet in een verklaring toen al weten dat ze de community gehoord hebben en bezig zijn met aanpassingen. Via het PlayStation Blog heeft de Japanner nu nogmaals van zich laten horen met meer concrete informatie. Lang verhaal kort: er zit verbetering aan te komen en dat op verschillende manieren. Tevens geeft Yamauchi aan dat spelers ter compensatie 1 miljoen credits cadeau krijgen.

Spelers die de game voor 25 maart in hun bezit hadden, komen hiervoor in aanmerking en het tegoed zal automatisch toegekend worden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voor 25 april nog een keertje inloggen op de game. Dat is dus alvast een goed begin en om meer in detail te gaan wat betreft komende aanpassingen, heeft men een lijstje vrijgegeven van wat er op stapel staat.

In april mogen we een update verwachten en die zal de credits omhoog schroeven bij verschillende races. Tevens worden er nieuwe races toegevoegd en de kwantiteit van gebruikte en legendarische auto’s wordt opgevoerd, zodat ze minder snel uitverkocht zijn.

Increase rewards in the events in the latter half of the World Circuits by approximately 100% on average.

Addition of high rewards for clearing the Circuit Experience in all Gold/All Bronze results.

Increase of rewards in Online Races.

Include a total of eight new one-hour Endurance Race events to Missions. These will also have higher reward settings.

Increase the upper limit of non-paid credits in player wallets from 20M Cr. to 100M Cr.

Increase the quantity of Used and Legend cars on offer at any given time.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar aangegeven dat ze werken aan additionele verbeteringen, waaronder het kunnen verkopen van auto’s. Dit zijn de onderstaande punten, maar die komen pas later naar de game. Dus na de update die het bovenstaande doet: