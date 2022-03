Eerder vandaag liet Polyphony Digital al van zich horen via een bericht van Kazunori Yamauchi op het PlayStation Blog. Zo belooft de ontwikkelaar verbetering met betrekking tot de credits en spelers krijgen een miljoen ter compensatie uitgekeerd voor de technische problemen van vorige week.

In de tussentijd is update 1.09 ook uitgerold en hoewel het geen grote update betreft, pakt het toch weer wat issues hier en daar aan. Hieronder de patch notes van deze nieuwe update, zodat je op de hoogte bent. In april mogen we een grotere update verwachten die de kritieken van de community zal aanpakken.