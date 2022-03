KeokeN Interactive wist met Deliver Us The Moon een alleraardigst avontuur voor te schotelen. De Hollandse ontwikkelaar heeft nu een vervolg aangekondigd: Deliver Us Mars. Zoals de naam van de game al doet vermoeden, maak je ditmaal een reis naar Mars.

Je volgt hier een verhaal dat zich tien jaar na diens voorganger afspeelt. De ontwikkelaar laat weten dat je niet verplicht bent om Deliver Us The Moon gespeeld te hebben om het vervolg te begrijpen, maar gamers die dat wel hebben gedaan zullen duidelijke connecties zien.

KeokeN laat verder nog weinig los over Deliver Us Mars. Het enige wat bekend is, is dat het spel zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Er is tot slot nog een teaser trailer vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken.