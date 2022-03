Covid-19 heeft de voorbije jaren roet in menig eten gestrooid. Ook de gamesindustrie is duidelijk niet gespaard gebleven. Veel mogelijke topgames werden genadeloos vooruitgeschoven; gamers wereldwijd bleven op hun honger zitten. Om een goede reden weliswaar, maar dat betekent niet dat het geen pijn doet.

God of War: Ragnarök bleef vooralsnog zijn niet nader bepaalde releasedatum in 2022 behouden, al doken er hier en daar geruchten op die het tegendeel beweerden. Blue Owlz: Medic – die de communicatie van ontwikkelaar Santa Monica Studios op sociale media regelt – heeft die geruchten nu echter de kop in gedrukt.

We mogen dus gerust zijn: de Noorse godenwereld zal nog dit jaar ten onder gaan.