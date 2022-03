Door de jaren heen zijn er veel controllers verschenen en hoewel sommige controllers een vast ontwerp hebben, wordt er onder de motorkap bij elke iteratie gesleuteld. Een goed voorbeeld zijn de controllers van Sony PlayStation, die best wat verschillen tegenover elkaar hebben, maar waarbij het oorspronkelijke model nooit heel erg veranderd is.

Dat wordt erg gewaardeerd zo blijkt, want BAFTA Games hield onlangs een toernooi om te achterhalen wat de beste controller ooit is. Dit op een manier door verschillende controllers tegenover elkaar te plaatsen, waarbij er telkens een afviel. Uiteindelijk kwam de DualSense tegenover de DualShock 2 in de finale te staan, met de eerstgenoemde als winnaar na het stemmen.

De uitslag is bepaald aan de hand van polls op Twitter, dus daarmee is de DualSense officieus de beste controller ooit gemaakt. Althans, volgens alle mensen die gestemd hebben. Ben je het ermee eens of juist niet? Laat het hieronder weten!