Begin dit jaar verscheen Nobody Saves the World voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en Game Pass-abonnees konden de actie-RPG direct bij launch spelen. Het ziet er nu naar uit dat de game van Drinkbox ook op de PlayStation 5 zal verschijnen.

PlayStation Game Size duikt regelmatig in de database van het PlayStation Network om te kijken of er nog wat interessants te vinden is. Nu hebben zij opgemerkt dat de PlayStation 5-versie van Nobody Saves the World daar te vinden is en dat het spel 812MB groot is.

Nu is dit natuurlijk geen officiële bevestiging dat de actie-RPG naar de PS5 komt, maar het spel zal niet voor niets in de database van het PSN staan. Aangezien Nobody Saves the World ook op de Xbox One is verschenen, is de kans groot dat er tevens een PlayStation 4-versie zal verschijnen.