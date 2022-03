Er is al het nodige over gezegd en geschreven, maar het was tot op heden wachten op de current-gen upgrade voor Apex Legends. Vanuit het niets hebben EA Games en Respawn Entertainment aangekondigd dat deze upgrade gereed is en vandaag al verschijnt, gezamenlijk met een update voor het Warrior evenement.

De upgrade is vanzelfsprekend gratis, gezien het hier een free-to-play game betreft en spelers mogen op zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X|S een 4K resolutie verwachten, een framerate van 60fps en HDR ondersteuning. Tevens is de draw distance beter.

Hier zal het overigens niet bij blijven, want Respawn Entertainment heeft laten weten dat ze werken aan verdere audiovisuele verbeteringen en 120fps ondersteuning. Daarnaast werkt men aan DualSense features voor de game, zoals het gebruik van haptische feedback en adaptieve triggers.

https://twitter.com/PlayApex/status/1508596455535169544