Epic Games heeft aangekondigd dat ze No-Build Battle Royale vandaag aan Fortnite hebben toegevoegd. Zoals de benaming al suggereert, is het in deze modus niet mogelijk om dingen te bouwen. Hierdoor komt de nadruk in de gameplay meer op de actie te liggen, wat dus best wat impact kan hebben.

De modus, Zero Build genaamd, is te spelen in solo, duo’s, trio’s en squad playlists, waarbij spelers nu een Overshield ter beschikking hebben als hun eerste defensieve lijn. Dit schild zal zich ook automatisch kunnen opladen na enkele tellen, waardoor je dus enige bescherming hebt.

Hieronder een trailer van de nieuwe definitieve modus, die de afgelopen periode al beschikbaar was als een limited time event. Het bleek echter dermate populair, dat Epic Games nu besloten heeft het permanent aan de game toe te voegen.