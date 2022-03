De supersonische blauwe egel van SEGA stormde in 2020 onze (bioscoop)schermen binnen met zijn eigen film: ‘Sonic the Hedgehog’. De film werd grotendeels goed ontvangen en dat wil uiteraard zeggen dat een sequel niet mocht uitblijven. Die sequel loopt nu in de bioscoop, maar als je had gedacht dat het daarbij zou blijven, dan heb je het even mis.

Toby Ascher, producer van beide films, liet weten dat er nog heel wat plannen zijn met het Sonic universum.

“We’re creating a Sonic cinematic universe, so we knew we were going to add characters, like Tails and Knuckles; new to the films but beloved by gamers all over the world.”