Als je een PlayStation Plus-abonnement hebt en een PlayStation 5, dan heb je toegang tot de PlayStation Plus Collection, waarmee je verschillende PlayStation 4 toppers kosteloos kan spelen. Dit bovenop de standaard line-up die maandelijks ‘gratis’ games oplevert.

Maar nu Sony nieuwe abonnementsvormen heeft aangekondigd voor PlayStation Plus, kan je je natuurlijk afvragen wat er met de eerder genoemde collectie gaat gebeuren. Hier heeft het Japanse bedrijf antwoord op gegeven.

Sony heeft aan IGN senior editor Jonathon Dornbush laten weten dat er niets zal veranderen wat betreft de PlayStation Plus Collection. Je kunt de games die hieronder vallen, ook nadat de nieuwe abonnementsvormen actief zijn, gewoon blijven spelen zonder daar extra voor te betalen.

De enige verandering is dat Persona 5 op 11 mei uit het aanbod gehaald wordt, waarom is echter niet duidelijk.

For those wondering – PlayStation confirmed to IGN that the PlayStation Plus Collection will not be going away with this change. It will remain as a benefit to all PS5 players with PS Plus.

— Jonathon Dornbush (@jmdornbush) March 29, 2022