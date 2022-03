Sony heeft een lange tijd een deal gehad met Quantic Dream voor het maken van drie games. Na de release van Detroit: Become Human heeft de ontwikkelaar aan de deal voldaan en sindsdien zijn ze niet langer aan Sony verbonden. De ontwikkelaar kreeg kort hierna al investeringen van derde partijen, waaronder het Chinese NetEase.

Nu gaat het Chinese bedrijf verder, want bronnen van Exputer melden dat er al maanden gesproken wordt over een volledige overname. Wat de huidige stand van zaken is, is niet helemaal duidelijk. Het is dus even afwachten of de deal al rond is.

Quantic Dream zou sinds het afronden van de deal met Sony al op zoek zijn naar een overname. Zo hebben ze meerdere bedrijven benaderd waarbij ze ‘Project Karma’ hebben gepitched als een game die space exploratie als uitgangspunt heeft. Dit is uiteindelijk Star Wars Eclipse geworden, dat eind vorig jaar werd aangekondigd.

Gezien NetEase al een minderheidsaandeel in Quantic Dream heeft, is het niet gek om te verwachten dat het Chinese bedrijf de Franse ontwikkelaar binnenkort in z’n geheel overneemt. Bij nieuws laten we het uiteraard weten.