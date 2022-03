Er zijn meerdere Vampire: The Masquerade games in ontwikkeling en één daarvan is Bloodhunt voor de PS5, die nu een releasedatum heeft gekregen. De game staat gepland om op 27 april te verschijnen, dus we dienen nog slechts een klein maandje te wachten.

Samen met de aankondiging van de releasedatum heeft de ontwikkelaar tevens wat details gedeeld over de specifieke features die van toepassing zijn op de PlayStation 5 versie. Zo is de game op twee grafische modi te spelen. De eerste optie is 4K op 30fps en de tweede optie is 1440p op 60fps.

Daarnaast biedt de game ondersteuning voor 3D Audio, wat je in staat stelt om strategische beslissingen te nemen op basis van het geluid. Natuurlijk ontbreekt het de game niet aan DualSense features, zo worden de adaptieve triggers en haptische feedback gebruikt om je het gewicht van een gevecht beter te laten voelen.

Interessant is dat de game ook gebruikmaakt van het licht in de controller. De kleur van het licht is namelijk afgestemd op het team waarin je zit, wat dus een handige indicatie vormt. Verder wordt de controller speaker ingezet voor meer immersie.

Deze game zal free-to-play zijn vanaf de release, maar als je wat extra’s wilt hebben bij de start, is het mogelijk de Founder’s Ultimate Edition te kopen. Die komt met verschillende cosmetische items en 1.000 Tokens, wat de in-game valuta is.