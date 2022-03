Recent werd duidelijk dat Microsoft van plan was om de optie om content vanaf de Xbox naar Twitter te delen te schrappen. Dit werd getest via het Xbox Insider programma en daaruit bleek dat spelers de gecapturede content eerst naar hun mobiel moesten sturen om het nadien op Twitter te zetten, wat het omslachtiger maakt.

Microsoft is hier nu op teruggekomen, want ze hebben aangegeven dat ze deze aanpassing terugdraaien naar hoe het was. Er was speculatie dat Microsoft dit weghaalde vanwege laag gebruik, maar blijkbaar is de community vocaal genoeg geweest om deze aanpassing niet daadwerkelijk door te zetten.

“Thanks for your feedback on the Twitter share feature change we flighted in [build] 2204 – that change is being reverted to the previous behavior from today in this new build,”