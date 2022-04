Grand Theft Auto V verscheen onlangs voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, maar dan enkel digitaal. Rockstar Games heeft echter ook een fysieke uitgave op de planning staan en die verschijnt op 12 april, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

Deze editie verschilt niet van de digitale versie, maar is voor verzamelaars van fysieke uitgaves natuurlijk interessant. Deze editie is inmiddels ter beschikking gesteld voor pre-order in de Rockstar Store en daar kost de game € 39,99. Bij retailers in de Benelux is deze versie nog niet beschikbaar.

Meer weten over de nieuwe uitgave van Grand Theft Auto V? Check dan hier onze special.