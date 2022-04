PlatinumGames heeft vandaag aangekondigd dat ze werken aan maar liefst negen games en dit in de Neo-Classic Arcade serie. Dat is nogal wat en als je naar de datum kijkt, dan kan het net zo goed om een 1 april grap gaan. De games in kwestie werden in een bizarre persconferentie aangekondigd, die prima voor een 1 april grap door kan.

Waarom dit serieus nemen? Wel, dat is het lastige in deze situatie. Het kan hier namelijk wel degelijk om een legitieme aankondiging gaan, ondanks de bizarre presentatie. PlatinumGames heeft namelijk in 2020 op 1 april de game Sol Cresta aangekondigd, die later ook daadwerkelijk is verschenen. Dit terwijl iedereen dacht dat het om een grap ging.

Om het nog wat onduidelijker te maken, VGC deed navraag bij de ontwikkelaar die daarop aangaf dat het aan de lezer/kijker zelf is om te beslissen of het een grap of iets echts betreft. Dus dat leggen we maar bij jullie neer. De negen nieuw aangekondigde games zijn als volgt: