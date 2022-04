Amazon werkt momenteel aan een tv-serie die gebaseerd is op de populaire Fallout franchise. De serie staat op dit moment echter nog in zijn kinderschoenen en details zijn dus erg schaars, maar intussen weten we wél al dat acteur Walton Goggins deel zal uitmaken van de cast. Deadline, de bron die dit berichtte, gaf nu ook de naam van nog een castlid vrij.

De Britse actrice Ella Purnell zou de rol van een zekere ‘Jean’ hebben gekregen, een jongedame die “een gevaarlijk geheim” met zich meedraagt. Ze speelde onlangs nog mee in Army of the Dead én ze was de stemactrice van Jinx in de serie Arcane: League of Legends.

