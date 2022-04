Vorige week dook Nobody Saves the World op in de database van het PlayStation Network. Een officiële aankondiging leek aanstaande te zijn en dat is dan ook gebeurd. De actie-RPG komt echter niet alleen naar de PlayStation 4 en PlayStation 5, ook Nintendo Switch-bezitters zullen van de game kunnen gaan genieten.

Nobody Saves the World verscheen begin dit jaar al voor de Xbox One, Xbox Series X|S-consoles en pc. Het spel werd goed ontvangen door zowel pers als gamers, dus PlayStation- en Switch-bezitters hebben iets om naar uit te kijken. Nobody Saves the World zal voor de consoles van Sony en Nintendo op 14 april uitkomen.

De aankondiging van de PS4, PS5 en Switch-versie van Nobody Saves the World gaat samen met een nieuwe trailer en die check je hieronder.