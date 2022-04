Naast dat PlayStation Plus morgen een update krijgt, zal ook PlayStation Now weer van nieuwe titels voorzien worden. Erg groot is de update niet, maar wellicht zitten er wat leuke titels voor je tussen als je gebruikmaakt van de service.

Vanaf morgen kun je aan de slag met Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, WRC 10 FIA World Rally Championship, Outer Wilds en Journey to the Savage Planet. Op geen van de titels is een beperkte beschikbaarheid van toepassing. Kortom, ze zullen voor een langere tijd beschikbaar blijven.

Een indruk van de games krijgen? Check dan de trailers hieronder.