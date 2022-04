De Amsterdamse studio Guerrilla Games is een samenwerking aangegaan met het Rijksmuseum en dat met het oog op Horizon: Forbidden West. Deze game speelt zich ver in de toekomst af en veel van onze beschaving is verloren gegaan. Eeuwig zonde uiteraard, maar iemand heeft zich ingezet om oude schatten te bewaren.

Het resultaat is dat een gedeelte van de collectie van het Rijksmuseum bewaard is gebleven en in Horizon: Forbidden West te zien zal zijn. Om geen spoilers weg te geven, houden we het expres wat vaag, maar als je de game al hebt uitgespeeld kan je hier voor meer informatie terecht.

Lang verhaal kort: verschillende kunstwerken die nu in het bekende museum te zien zijn, zullen binnenkort ook in de game te bewonderen zijn. Hieronder een uitgebreide video waarin men dieper op de samenwerking ingaat, maar ook hiervoor geldt dat er wat spoilers in kunnen zitten.