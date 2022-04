Afgelopen jaar verscheen The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience op diverse platformen en dit was een indrukwekkende tech demo. Het universum van The Matrix werd warm onthaald via deze ervaring en het resultaat beloofde veel goeds voor de toekomst van de gamesindustrie. Opnieuw is er nu een tech demo verschenen, die nogmaals de kracht van de nieuwe engine toont.

Deze tech demo toont met name de filmische aspecten van de engine en dit is ontwikkeld door The Coalition, de studio achter de bekende Gears of War franchise. Al de onderstaande beelden worden in real-time op een Xbox Series X afgespeeld en diverse aspecten komen aan bod. Zo zien we indrukwekkende belichting en reflecties, een gedetailleerd stuk open wereld en mooi vormgegeven filmische shots. Hieronder kan je de tech demo bekijken.

Mocht je meer willen weten over de tech demo en het team erachter, dan kan je daarvoor bij dit artikel terecht.