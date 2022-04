Derek Philips is een veelgevraagd acteur voor games en het zal dan ook geen verrassing zijn dat hij weer bezig is met een nieuw titel van een gameontwikkelaar. Volgens de acteur gaat het om een project van grote proporties.

Philips heeft via Instagram laten weten en zien dat hij weer een motion capture kostuum aan heeft getrokken. Hij kan niet wachten tot hij mag vertellen wat voor project het is, maar volgens de acteur zal het in ieder geval ‘episch’ worden.

De laatste game waar Philips aan werkte was The Last of Us: Part II, waar hij de rol van Jerry Anderson speelde, de vader van Abby. Of de Amerikaanse acteur nu wederom met Naughty Dog werkt is niet zeker.

We weten dat er nog steeds een multiplayer van The Last of Us: Part II in ontwikkeling is en er volgens geruchten een remake van de originele The Last of Us onderweg is. Het is mogelijk dat Naughty Dog echt veel werk wil maken van de remake en alle scènes helemaal opnieuw wil schieten. Tevens is het mogelijk dat Philips in de multiplayer te zien zal zijn.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de acteur met een geheel andere game bezig is, aangezien Philips al in veel verschillende titels te zien is. Hopelijk komen we er snel achter met wat voor ‘episch’ project hij bezig is.