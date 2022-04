Er komen steeds meer LEGO-sets uit van Super Mario en het is al bekend dat in augustus van dit jaar LEGO Peach zal verschijnen. Van dit figuur is nu een video beschikbaar gesteld, die laat zien welke functies deze heeft.

LEGO Peach zal onderdeel zijn van de ‘Avonturen van Peach’ Startset, wat weer een uitbreiding is van de LEGO Super Mario-serie. Dit nieuwe pakket bevat buiten het beroemde personage ook een gele Toad en diverse objecten. De startset voor de avonturen van Peach kost €59,99. Wil je meer weten over dit pakket, bekijk dan de productinformatie op de website van LEGO.

De video waarin LEGO Peach wordt getoond kan je hieronder bekijken.