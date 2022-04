In september vorig jaar zorgde een datamine van Geforce Now voor een flinke lijst onaangekondigde games. Alleen was het nog onzeker of deze klopte of niet. Nu weten we dat aardig wat van deze titels ondertussen officieel zijn aangekondigd. Hierdoor wordt de hoop op andere titels uit de eerder genoemde lijst ook groter, vooral op één bepaalde titel van Square Enix.

Een aantal games van Square Enix die aan bod kwamen, waren onder andere Chrono Cross: Radical Dreamers Edition en een remake van Final Fantasy Tactics. De eerstgenoemde titel is al beschikbaar en de tweede game dook waarschijnlijk vorige week op in Japan, Daar werd namelijk ‘Tactics Ogre Reborn’ geregistreerd.

Er waren echter nog twee games over van de gelekte lijst die niet waren onthuld: Kingdom Hearts IV en Final Fantasy IX Remake. Het nieuwe deel van Kingdom Hearts werd dit weekend aangekondigd, dus blijft nu alleen de remake van het negende deel van de beroemde RPG-serie over. De hoop op de Final Fantasy IX Remake is dan ook flink vergroot.