The House of the Dead Remake kwam op 7 april alleen uit voor de Nintendo Switch. Het ziet er naar uit dat deze exclusiviteit van korte duur is, want waarschijnlijk komt de game ook naar de Xbox One.

Vorige week werd al duidelijk dat de remake van The House of The Dead niet lang alleen op de hybride console van Nintendo te spelen zou zijn. Er werd namelijk een PlayStation 4-versie gespot op de PlayStation Network servers.

Nu is de ‘on-rails light gun shooter’ door Joey Ja’Crispy gesignaleerd op een nog verborgen Microsoft Store lijst. Het is mogelijk dat het spel eind deze maand al wordt aangeboden voor de console van Microsoft.